Самолеты США и НАТО снова провели разведку у границ РФ на Балтике и в Черном море

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и авиационного наведения НАТО Е-3А "АВАКС" в четверг приблизились к Калининградской области и Крыму для выполнения оперативных заданий, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их информации, американский самолет с бортовым номером 62-4138 и позывным LUND37, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в настоящее время осуществляет радиотехническую разведку вблизи Калининградской области. По данным авиационных сайтов, во время полета разведчика над Гданьским заливом с авиабазы в Калининградской области были подняты российские истребители Су-27.

Тем временем натовский самолет "АВАКС" с бортовым номером LX-N90444 и позывным NATO07, вылетевший с натовской базы Гайленкирхен в Германии, в данный момент ведет наблюдение за Крымом, находясь в районе черноморского побережья Румынии.