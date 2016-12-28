В жестокой расправе над медведем использовались грузовики Якутгеофизики

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники министерства охраны природы и полиция Мирнинского района Якутии выехали на предполагаемое место преступления, где был зверски убит медведь, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

"Рабочей группой выясняются подробности правонарушения. Машины (которыми был задавлен медведь - ИФ) принадлежат мирнинскому филиалу Якутгеофизики. Кроме того, установлен один из нарушителей", - говорится в сообщении. Ситуация находится на контроле Минприроды Якутии.

Региональное СУ СКР сообщает, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, сопряженное с применением садистских методов и совершенное группой лиц).

По данным следствия, на кадрах видеосъемки, которые оказались в интернете, - вахтовики, сотрудники организации, которая ведет работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы в Якутии. Действие происходит на территории Булунского района. Следователи уже осмотрели грузовики, которыми был задавлен зверь.

Ранее в интернете появилось видео, на котором водители двух грузовиков переехали медведя. Предположительно инцидент произошел в Якутии. На кадрах видно, как водитель "Урала" догоняет в глубоком снегу животное и несколько раз его переезжает. Затем второй "Урал" прижимает зверя к земле, медведь пытается выбраться из-под колес. В этот момент один из мужчин пытается проткнуть железным прутом голову хищника. Съемки вызвали широкий общественный резонанс.