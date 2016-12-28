Второй самописец Ту-154 подняли со дна Черного моря

В Минобороны РФ также уточнили, что в районе авиакатастрофы обнаружено 15 тел погибших

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Второй бортовой самописец самолета Ту-154 обнаружен и поднят, сообщили в Минобороны РФ.

"Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154", - сказали в Минобороны России. Военные заявили, что поисковая операция идет круглосуточно.

"В районе поиска в настоящее время задействованы 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов, 5 вертолетов и беспилотная авиация", - сказали в военном ведомстве РФ.

Минобороны РФ также сообщило, что в районе авиакатастрофы обнаружено 15 тел погибших и 239 фрагментов тел жертв трагедии.

"13 тел и 168 фрагментов уже доставлены в Москву в Бюро медицинской экспертизы для проведения опознания и генетической экспертизы", - говорится в сообщении.

У 105 родственников погибших взяты пробы биологического материала, которые необходимы для проведения генетической экспертизы и опознания, информирует Минобороны РФ.