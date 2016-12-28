Второй самописец Ту-154 подняли со дна Черного моря

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Второй бортовой самописец самолета Ту-154 обнаружен и поднят, сообщили в Минобороны РФ.
"Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154", - сказали в Минобороны России. Военные заявили, что поисковая операция идет круглосуточно.
"В районе поиска в настоящее время задействованы 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов, 5 вертолетов и беспилотная авиация", - сказали в военном ведомстве РФ.
Минобороны РФ также сообщило, что в районе авиакатастрофы обнаружено 15 тел погибших и 239 фрагментов тел жертв трагедии.
"13 тел и 168 фрагментов уже доставлены в Москву в Бюро медицинской экспертизы для проведения опознания и генетической экспертизы", - говорится в сообщении.
У 105 родственников погибших взяты пробы биологического материала, которые необходимы для проведения генетической экспертизы и опознания, информирует Минобороны РФ.
Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Все находившиеся на борту погибли.