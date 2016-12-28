В России Крушение Ту-154 в Черном море

Параметрический самописец Ту-154 оказался в хорошем состоянии

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - По результатам первичного осмотра поднятый в среду со дна моря бортовой самописец разбившегося Ту-154 находится в хорошем состоянии, сообщил представитель комиссии.

"Состояние по внешнему виду отличное. Немножечко повреждена теплоизоляционная и бронезащита. Но у него ручки на месте - это первый признак того, что, если не было воздействия соленой воды, то магнитная лента должна сохранится", - сказал старший инженер комиссии Дмитрий Попов в эфире телеканала Россия-24 (ВГТРК)

По его словам, поднятый сегодня со дна бортовой самописец является параметрическим.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

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Цветы у здания концертного зала &quot;Александровский&quot; в Москве, где находится репетиционная база Ансамбля имени Александрова
Теги: Ту-154
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