Преемником Поклонской на посту прокурора Крыма стал бывший зампрокурора Москвы

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Государственный совет Республики Крым согласовал в среду назначение прокурором республики Олега Камшилова, который до этого занимал должность первого заместителя прокурора Москвы, передал корреспондент "Интерфакса" из зала заседания. Кандидатуру Камшилова внес ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Камшилов работал в прокуратуре Омской области и Красноярского края. На посту первого зампрокурора Москвы он курировал надзор за соблюдением федерального законодательства и взаимодействие с органами власти Москвы.

Прокурором Республики Крым в 2014 году после воссоединения региона с Россией была назначена Наталья Поклонская. В сентябре текущего года Поклонская была избрана депутатом Госдумы РФ по списку "Единой России", с этого момента обязанности прокурора республики исполнял Андрей Фомин.