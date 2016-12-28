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Крым освоит 91% средств на реализацию федеральных целевых программ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Республика Крым по итогам текущего года освоит 91% суммы, поступившей из федеральных источников на реализацию федеральной целевой программы социально-экономического развития региона, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Освоение ФЦП - 91%. Освоено 20,5 млрд рублей", - сказал Аксенов журналистам в Симферополе в среду.

По его словам, Республика Крым в текущем году получила на реализацию ФЦП 22 млрд руб. "Это после корректировок, первоначальная программа (финансирования на 2016 год - ИФ), которая утверждалась в 2105 году, была больше - там стояла цифра 54 млрд. рублей", - сказал Аксенов.

По его словам, часть предусмотренных ФЦП мероприятий была отодвинута на более поздний срок из-за невозможности подготовить в короткие сроки необходимые пакеты документов. Причинами задержек стали, в частности, необходимость заново создавать регистрационную базу, проводить планировку территорий и выделение земли.

Ранее С.Аксенов сообщил, что реализацию ФЦП по развитию Республики Крым и города Севастополя тормозят нехватка энергоресурсов и квалифицированных специалистов в регионе, а также устаревшее оборудование и противоречия в законодательстве.

Президент России Владимир Путин сообщил 23 декабря на большой ежегодной пресс-конференции, что власти Крыма сталкиваются с проблемой при распоряжении средствами, выделенными из федеральных источников.

Теги: Крым, Сергей Аксенов
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