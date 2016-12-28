Полицейские в Иркутской области изъяли более 17 тыс. литров "Боярышника"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - На железнодорожной станции "Братск" в Иркутской области в ходе осмотра контейнера изъято 17 660 литров косметического лосьона "Боярышник", сообщила в среду пресс-служба администрации города Братска.
По данным пресс-службы, во вторник сотрудники полиции в ходе осмотра металлического контейнера обнаружили спиртосодержащую жидкость "Боярышник" - 22 тыс. бутылок по 100 мл и 61,8 тыс. бутылок по 250 мл. Стоимость партии оценивается в 3,5 млн рублей
"Установлено, что груз отправлен из Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении. Спиртосодержащая жидкость изъята и передана на временное хранение.
Как ранее сообщалось, по данным Минздрава региона от отравления суррогатным алкоголем с метанолом в Иркутске скончались 74 человека. В больницах остаются 11 человек.
Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.
В Иркутске с 19 декабря введен режим ЧС, с 20 декабря - на всей территории Иркутской области.