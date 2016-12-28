Предъявлено обвинение 16 фигурантам дела об отравлении в Иркутской области

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Следователи предъявили обвинение шестнадцати фигурантам уголовного дела об отравлении "Боярышником" в Иркутской области. Об этом сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"На сегодняшний день 16 лицам предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). ", - сказала Петренко. В ближайшее время следствие намерено предъявить обвинения еще шестерым фигурантам, уточнила Петренко.

По ее словам, в настоящее время по этому делу задержано 22 человека.

"В отношении 7 из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 10 - в виде домашнего ареста, еще пятеро находятся под подпиской о невыезде",- сказала представитель следствия.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В Иркутске с 19 декабря введен режим ЧС, с 20 декабря - на всей территории Иркутской области.