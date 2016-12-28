Водолазы приостановили поиск фрагментов разбившегося Ту-154 из-за непогоды

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Водолазные работы по поиску обломков разбившегося в акватории Сочи Ту-154 приостановлены, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России в среду.

Собеседник агентства отметил, что в Сочи резко изменилась погода: пошел сильный дождь с градом, усилился ветер, на море сильные волны.

"Из-за волнения моря приостановлены только работы водолазов. Корабли продолжают поиск", - подчеркнул представитель пресс-службы.

По его словам, работы будет продолжены, когда море успокоится

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.