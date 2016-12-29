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Авиабазу в Чкаловском реорганизуют после падения Ту-154

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - 800-я авиационная база (АвБ) 2-го разряда, в авиапарк которой входил разбившийся в Сочи Ту-154Б-2, в следующем году будет реорганизована, на ее базе будет заново создана легендарная Авиационная дивизия особого назначения (АДОН), сообщила в четверг газета "Известия".

"Формирование АДОН на базе 800-й авиационной базы 2-го разряда начнется в начале следующего года. Базироваться дивизия будет на подмосковном военном аэродроме Чкаловский", - сообщает газета, в материале которой отмечается, что информацию "Известиям" официально подтвердили в Минобороны России.

"До расформирования в 2010 году самолеты и вертолеты дивизии особого назначения перевозили, а в случае необходимости и эвакуировали советских и российских военнослужащих и гражданских специалистов из горячих точек по всей планете. АДОН ведет свою историю от сформированного в 1927 году авиазвена особого назначения. Позже эта воинская часть была переформирована в авиационный отряд, эскадрилью, а затем и полк особого назначения. В 1942 году авиаполк стал бригадой, а затем и дивизией особого назначения. Летчики и штурманы авиационной части помимо перевозки людей и грузов проводили испытания новейших образцов авиационной техники, а также осуществляли уникальные сверхдальние полеты", - говорится в материале газеты.

После войны летный состав дивизии занимался перевозкой личного состава и грузов по всему земному шару, в том числе в Афганистан, Анголу и Вьетнам. Самолеты и вертолеты дивизии постоянно привлекались для перевозки военно-политического руководства СССР и России, а также обеспечения визитов в зарубежные страны.

В 2010 году АДОН была расформирована, а на ее базе была сформирована 800-я авиационная база (АвБ) 2-го разряда, куда и были переданы все самолеты и вертолеты особого назначения, отмечается в материале "Известий".

Поисковые работы в районе крушения Ту-154

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Теги: Чкаловский, Ту-154
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