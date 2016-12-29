ФСБ начала обыск в офисе компании "Усть-Луга" в Петербурге

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в штаб-квартиру управляющей компании порта "Усть-Луга" в Петербурге, сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Почуев в четверг.

"В отношении компании "Усть-Луга" идут оперативно-следственные мероприятия, которые уже не первый раз проходят в компании", - сказал Почуев.

Он отметил, что мероприятия проводит ФСБ, не уточнив, в рамках какого дела они проводятся. Также адвокат не стал комментировать текущий статус Израйлита.

Между тем, по данным СМИ после обысков в офисе "Усть-Луги" в центре Петербурга Израйлит был задержан в качестве подозреваемого.

"По задержанию Валерия Израйлита компания не располагает дополнительной информацией", - заявила в свою очередь директор по внешним связям ОАО "Компания Усть-Луга" (девелопер морского торгового порта Усть-Луга) Татьяна Паук.

Официальный комментарий пресс-службы регионального ФСБ "Интерфаксу" получить пока не удалось.