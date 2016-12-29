МЧС завершило активную фазу операции на месте крушения Ту-154

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС завершают поиски обломков разбившегося самолета Ту-154 и тел погибших в акватории Черного моря, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ЮРПСО МЧС России в четверг.

"Активная фаза поисков завершена", - подчеркнул представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что участники поисковой операции подняли на поверхность тела 20 человек и останки почти всех погибших. Для опознания большинства жертв потребуется генетическая экспертиза.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Все находившиеся на борту погибли.