Ту-154 распался от удара о поверхность воды

Этим обстоятельством осложнено проведение поисковой операции, сообщили в комиссии по расследованию катастрофы

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Упавший под Сочи самолет Ту-154 Минобороны РФ практически полностью распался от удара о поверхность воды, сообщил глава правительственной комиссии по расследованию катастрофы, министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Было установлено, что самолет при ударе о водную поверхность и об дно Черного моря практически полностью разрушился, что, конечно же, осложнило проведение поисковой операции",- сказал Соколов на пресс-конференции в Москве в четверг.

Министр добавил, что из воды подняты 19 тел погибших в катастрофе, 230 фрагментов тел, 13 крупных обломков лайнера

"В ходе поисковых мероприятий обнаружены и подняты с поверхности воды на сегодняшний день 19 тел, более 230 фрагментов погибших, 13 крупных и почти 2 тыс. мелких обломков самолета", - сказал Соколов.

По словам министра, окончательные выводы о причинах крушения самолета будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев.

"Сегодня на первый план выходит работа по опознанию тел и генетическому анализу фрагментов тел погибших. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что основное опознание будет происходить через обязательную генетическую экспертизу останков тел. Для этого при содействии Минобороны РФ нашими медиками уже взяты у всех родственников погибших необходимые биологические материалы", - сказал глава комиссии по расследованию катастрофы.

Он добавил, что экспертиза уже началась.