Два парома столкнулись на Керченской переправе

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Два парома столкнулись в порту "Кавказ" Керченской переправы в четверг утром, пострадавших в результате инцидента нет, сообщила пресс-служба "Морской дирекциии" - компании-оператора переправы.

"В порту "Кавказ" железнодорожный паром "Анненков", выполняя швартовые операции, соприкоснулся с автопаромом "Елена", - говорится в ее сообщении.

Паром "Елена" получил незначительные повреждения, отмечает оператор.

Пассажиропоток на переправе, которая наряду с аэропортом "Симферополь" является основной транспортной артерией на Крымский полуостров, вырос за 11 месяцев этого года на треть - до 6 мдн человек.