Пассажиропоток на Керченской переправе в 2016 году вырос на 31%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Пассажиропоток на Керченской паромной переправе в 2016 году вырос по сравнению с 2015 годом на 31,2%, до 6,248 млн человек, сообщили "Интерфаксу" в "Морской дирекции" (оператор переправы).

Паромы за минувший год перевезли через Керченский пролив почти 1,289 млн легковых автомобилей (рост на 22,2% к 2015 году), 296 тыс. единиц грузового транспорта, в том числе малотоннажного (рост на 17,8%), и 50,9 тыс. автобусов (рост на 22,7%)

"Увеличение количества пассажиров и транспорта говорит о повышении привлекательности крымских курортов для туристов, а также о все большей интенсивности экономических связей республики с другими регионами страны", - отметили в "Морской дирекции". Кроме того, на рост объемов перевозок положительно повлияли меры по повышению пропускной способности переправы и сокращению времени ожидания.

Прогноз оператора переправы на 2017 год - 6,4 млн человек. Таким образом, рост пассажиропотока по сравнению с показателем 2016 года может составить 2,4%. Прогноз по транспорту - около 1,3 млн легковых машин и примерно 296 тыс. грузовиков, что соответствует уровням прошлого года.

Керченская переправа и аэропорт "Симферополь" являются основными транспортными артериями между Крымским полуостровом и материковой частью России.

Как сообщалось ранее, пассажиропоток аэропорта "Симферополь" в 2016 году вырос по сравнению с 2015 годом на 3,5%, до 5,2 млн человек.