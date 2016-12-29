Минздрав предложил за пьяное вождение ставить на учет в наркодиспансер с 2017 г.

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект об обязательном нахождении на учете в наркологических клиниках всех водителей, лишенных решением суда права управления транспортным средством за пьяное вождение, может вступить в силу со следующего года. Об этом сообщил главный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

"Продолжается проблема с пьяными водителями. Несмотря на меры, принимаемые МВД, пьяных водителей меньше не становится. Мы в своё время предложили, и сейчас этот проект рассматривается в правительстве, чтобы все пьяные водители, лишенные по суду правауправления транспортным средством, параллельно находились на учете в наркологическом учреждении и подтверждали свою трезвость",- сказал Брюн в четверг на пресс-конференции.

По его словам, Минздрав имеет все технические возможности для осуществления этого проекта.

"Если эта мера войдёт в силу, а я надеюсь, в следующем году это произойдёт, у нас появится инструмент контроля над людьми, которые безответственно относятся к управлению транспортным средством", - отметил Брюн.