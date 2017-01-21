Правительство РФ расширило список наркотических и психотропных веществ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал правительственное постановление о расширении перечня наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров, сообщает в субботу сайт правительства РФ.

"В некоторых регионах России отмечено появление новых психоактивных веществ, относящихся к синтетическим каннабиноидам. Кроме того, на территории иностранных государств зафиксировано появление психоактивного вещества. Подписанным постановлением эти психостимуляторы включены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", - говорится в сообщении

"Одновременно внесены соответствующие изменения в значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ для целей соответствующих статей УК РФ", - отметили в кабинете министров.