В аэропорт Якутска из-за неполадки вернулся второй самолет за утро

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Самолет Bobmbardier Q-300, у которого после вылета из Якутска в поселок Батагай была обнаружена техническая неисправность, благополучно вернулся в аэропорт вылета, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе авиакомпании "Якутия".

"Самолет произвел посадку в аэропорту Якутск. Вылет резервного воздушного судна ожидается в 13:30 по местному времени (7:30 мск)", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что на борту судна было 64 пассажира и два члена экипажа.

Ранее сообщалось об аналогичной ситуации с самолетом Ан-24, у которого после вылета из Якутска в Усть-Неру сработал датчик отказа одного из двигателей. Борт авиакомпании "Якутия", на котором было 19 пассажиров и четыре члена экипажа, благополучно вернулся в аэропорт вылета.