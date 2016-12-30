В МИД РФ опровергли закрытие англо-американской школы в Москве

Ранее телеканал CNN сообщил, что из-за введенных Вашингтоном санкций российские власти решили закрыть школу, где обучаются дети дипломатов из англоязычных стран

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В МИД назвали недостоверной появившуюся в американских СМИ информацию о намерении российской стороны закрыть англо-американскую школу в Москве в ответ на новый санкционный "пакет" США. Об этом написала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее телеканал CNN сообщил, что из-за введенных Вашингтоном санкций российские власти приняли решение закрыть англо-американскую школу в Москве, где обучаются дети дипломатов из США, Великобритании и Канады. Англо-американская школа, расположенная в Покровском-Стрешневе, была основана в 1949 году. В ней обучаются около 1200 детей.

По данным канала, также должен был закрыться ведомственный дом отдыха для сотрудников американской дипмиссии, расположенный в Серебряном бору.