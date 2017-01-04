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Дипломаты США поблагодарили власти РФ за приглашение детей на елку в Кремле

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Посольство США признательно за 35 приглашений на Кремлевскую елку для детей дипломатов, однако не располагают информацией о том, сколько человек планируют посетить мероприятие, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь посольства США в Москве Мария Олсон.

"Мы признательны за 35 приглашений на Кремлевскую елку. К сожалению, мы не можем давать комментарии о планах семей дипломатов",- сказала она.

29 декабря ушедшего года администрация Барака Обамы ввела новые санкции против Москвы за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки. В частности, госдепартамент объявил персона нон грата 35 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне и Сан-Франциско.

30 декабря президент России Владимир Путин назвал антироссийские действия администрации США провокационными, однако подчеркнул, что Россия не будет опускаться до уровня "кухонной дипломатии" и не станет принимать ответные меры в виде высылки дипломатов США и ограничения их доступа к местам отдыха. При этом Путин также пригласил всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, на елку в Кремль.

Теги: США, Россия
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