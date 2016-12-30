У Путина и Медведева не будет полноценных новогодних каникул

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев по традиции будут встречать Новый год в кругу родных и близких, у обоих не будет полноценных новогодних каникул.

"Так или иначе, идут телефонные звонки, по оперативным вопросам он (Путин) по много раз в день общается с членами кабинета министров, получает ежедневные доклады по линии силовых ведомств и спецслужб, получает аналитические доклады", - рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков., отметив, что "у Путина практически не бывает полноценных выходных".

Вместе с тем, по его словам, "можно предположить, что какое-то свободное время президент использует для любимых им занятий спортом". Песков напомнил, что президент "и в хоккей играет, и плавает, и делает это, когда предоставляется возможность, на ежедневной основе".

Пресс-секретарь не смог ответить на вопрос, что будет у президента на новогоднем столе, заметив лишь, что "Владимир Путин весьма скромен в плане пищевых предпочтений, предпочитает абсолютно скромную и здоровую еду".

Остальное, по словам Пескова, "это личная жизнь президента, вряд ли стоит туда вмешиваться". Он также не уточнил, где именно глава государства проведет новогодние праздники.

Дмитрий Медведев также собирается отмечать Новый год дома, с семьей, и на его праздничном столе, как рассказал сам премьер, точно будут отечественные продукты, появившиеся в результате импортозамещения,

"Та пора, когда я на Новый год старался уехать куда-нибудь, собрать компанию, давно завершилась. Новый год - семейный праздник, дома буду отмечать", - сказал Медведев на встрече с журналистами "правительственного пула" в конце декабря.

Он отметил, что все девять праздничных дней отдохнуть у него вряд ли получится. Так, на 5 января в Сочи у премьера уже запланировано совещание, посвященное "олимпийскому наследию" - использованию инфраструктуры, созданной к Олимпиаде 2014 года.

Он выразил надежду, что во время пребывания в Сочи удастся покататься на лыжах, если будет хорошая погода.