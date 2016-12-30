Путин поздравил Трампа с Новым годом и Рождеством

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил с рождественскими и новогодними праздниками избранного президента США Дональда Трампа.

"В поздравительном послании глава российского государства высказал надежду, что после вступления Трампа в должность президента США два государства, действуя в конструктивном и прагматичном ключе, смогут предпринять реальные шаги по восстановлению механизмов двустороннего сотрудничества в различных областях и вывести на качественно новый уровень взаимодействие на международной арене", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Серьезные глобальные и региональные вызовы, с которыми нашим странам приходится сталкиваться в последние годы, наглядно подтверждают, что российско-американские отношения остаются важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в современном мире", - отмечается в послании Трампу.

Поздравление на фоне санкций

Накануне США ввели новые санкции, под которые попали ФСБ и ряд других российских ведомств. В числе физических лиц, которых они коснулись, оказались и 35 российских дипломатов, которые объявлены персонами нон-грата и должны покинуть территорию США до 23:59 1 января. Причиной введения санкций Вашингтон назвал кибератаки, якобы осуществленные Москвой во время президентских выборов в США.

В качестве ответной меры российский МИД предложил президенту Владимиру Путину выслать из России 35 американских дипломатов, однако тот пообещал этого не делать, чтобы не портить праздники семьям дипломатов.

Сообщалось, что у российских дипломатов возникли проблемы с покупкой билетов из Вашингтона в Москву. "Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют", - говорил "Интерфаксу" в четверг информированный собеседник, пожелавший остаться неназванным. Позже стало известно, что Россия направит специальный самолет, чтобы вывезти идипломатов и членов их семей.