Балтийский завод спустил на воду ледокол "Виктор Черномырдин"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - "Балтийский завод-Судостроение" (БЗС) спустило на воду ледокол "Виктор Черномырдин", сообщило в пятницу ФГУП "Росморпорт". "На данный момент техническая готовность ледокола составляет 50%", - говорится в сообщении.

Основные характеристики судна: длина 147 м, ширина 29 м, осадка 8,5 м, автономность плавания 60 суток, мощность силовой установки 25 МВт. Общая численность экипажа и спецперсонала составляет 128 человек.

На дизель-электрическом ледоколе применена уникальная система электродвижения, которая позволяет сохранять управление в полном объеме при движении кормой во льдах. Кроме того, система пневмообмыва корпуса обеспечивает подачу сжатого воздуха вдоль борта судна, что исключает обмерзание корпуса.

Строительство головного судна проекта 22600 "Виктор Черномырдин" началось в октябре 2012 года. Изначально передача ледокола заказчику была запланирована на 2015 год.

"Балтийский завод - Судостроение" входит в ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" . Предприятие специализируется на строительстве ледоколов и судов ледового класса (с ядерными энергетическими установками и дизельными), крупнотоннажных судов для перевозки различных грузов и военных кораблей, выпускает широкий спектр изделий машиностроения, энергетического оборудования, является поставщиком цветного и стального литья.