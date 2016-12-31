Медведев поздравил россиян с Новым годом

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сограждан с наступающим Новым годом, пожелав им любви и согласия.

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Несмотря на зимнюю погоду, Новый год - это всегда очень теплый и уютный праздник. В этот день в кругу родных и близких мы обычно подводим итоги уходящего года, делимся нашими надеждами и мечтами, вместе строим планы на будущее и, конечно, желаем друг другу здоровья, благополучия и осуществления всего, что было задумано", - говорится в поздравлении , размещенном на сайте правительства.

Премьер выразил уверенность, что "в наступающем году осуществятся самые заветные мечты, дорогие нам люди будут счастливы и здоровы, а в домах будет любовь и согласие".