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Медведев поздравил россиян с Новым годом

Премьер пожелал согражданам, чтобы все их мечты обязательно сбылись

Медведев поздравил россиян с Новым годом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев
Фото: ТАСС, Дмитрий Астахов

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сограждан с наступающим Новым годом, пожелав им любви и согласия.

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"Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Несмотря на зимнюю погоду, Новый год - это всегда очень теплый и уютный праздник. В этот день в кругу родных и близких мы обычно подводим итоги уходящего года, делимся нашими надеждами и мечтами, вместе строим планы на будущее и, конечно, желаем друг другу здоровья, благополучия и осуществления всего, что было задумано", - говорится в поздравлении, размещенном на сайте правительства.

Премьер выразил уверенность, что "в наступающем году осуществятся самые заветные мечты, дорогие нам люди будут счастливы и здоровы, а в домах будет любовь и согласие".

Теги: Дмитрий Медведев
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