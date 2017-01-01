В Дагестане начата спецоперация по ликвидации боевиков

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проводят спецоперацию по ликвидации боевиков в одном из дагестанских сел, сообщил агентству "Интерфакс" источник в силовых структурах.

"По предварительным данным, на окраине села Яман-су Новолакского района Дагестана заблокирован частный дом, где укрываются боевики. Силовиками было предложено бандитам сложить оружие и выйти без боя, на что последние открыли стрельбу. Сейчас идет штурм частного дома. По имеющиеся информации, дом с боевиками загорелся. Также предварительно, внутри дома могут находиться не меньше двух боевиков", - сказал собеседник агентства.

По его словам, информация о количестве боевиков уточняется.