В Дагестане ликвидированы двое боевиков

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности боевиков, уничтоженных в Новолакском районе Дагестане, сообщил агентству "Интерфакс" источник в силовых структурах региона.

"По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в селе Яман-Су Новолакского района республики уничтожены двое боевиков. Спецоперация продолжается", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, двое силовиков в ходе штурма дома с боевиками получили ранения.

Как сообщалось ранее, в одном из частных домов на окраине села Яман-Су Новолакского района Дагестана заблокированы боевики, идет бой.