Вступило в силу требование об обязательном оснащении автомобилей системой ЭРА-ГЛОНАСС

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - С 1 января вступило в силу требование об обязательном оснащении автомобилей системой экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС на основе спутниковой группировки ГЛОНАСС.

Терминалами ЭРА-ГЛОНАСС с 2017 г. должны оснащаться все новые модели автомобилей, впервые проходящие процедуру одобрения типа на территории Таможенного союза.

Внедрение системы сопровождалось широким обсуждением среди автопроизводителей, в том числе верхнего и ультра-премиального ценового сегмента. Некоторые концерны объявили о свертывании поставок ряда моделей на российский рынок, объясняя это дороговизной сертификационных испытаний (для них требовалось "разбить" как минимум два автомобиля), звучали также предупреждения о влиянии сертификации на конечную цену автомобиля.

Система ЭРА-ГЛОНАСС начала действовать в России с 1 января 2015 года. Ее основная цель - максимально быстро сообщить данные об аварии сотрудникам экстренных служб. При попадании автомобиля в аварию, терминал, установленный в автомобиле, автоматически определяет местоположение транспорта. Затем устройство по каналам мобильной связи передает в систему ЭРА-ГЛОНАСС информацию о точных координатах, времени происшествия и тяжести ДТП, а также VIN-номер автомобиля в "систему-112" или дежурную часть МВД.