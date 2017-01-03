Введение системы "ГЛОНАСС" для "европротокола" перенесено на 2018 год

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ перенесло начало применения системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в обязательном автостраховании (ОСАГО) при оформлении ДТП по "европротоколу" (без участия инспектора ГИБДД) еще на один год, следует из постановления от 31 декабря, опубликованного на сайте кабмина во вторник.

Ранее Минтранс выступил с предложением отложить внедрение новой навигационной системы с 1 января 2017 года на начало 2018 года.

Изначально планировалось, что применять систему " ГЛОНАСС" водители будут с 1 января 2016 года, затем сроки были передвинуты на год.

Действующее законодательство допускает оформление незначительных ДТП в рамках ОСАГО без вызова сотрудников ГИБДД, если не было пострадавших людей, участвовали только два автомобиля и у водителей нет разногласий относительно обстоятельств происшествия и определения его виновника. Размер выплаты по ОСАГО в большинстве регионов России в таком случае ограничивается суммой в 50 тыс. рублей. В Москве, Санкт-Петербурге и двух столичных областях имущественные выплаты в рамках "европротокола" осуществляются в полном объеме - до 400 тыс. рублей. Ранее в Российском союзе страховщиков "Интерфаксу" пояснили, что в этих четырех регионах законом установлено требование об обязательном предоставлении некорректируемой информации о ДТП.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2017 года терминалами "ЭРА-ГЛОНАСС" должны оснащаться все новые модели автомобилей, впервые проходящие процедуру одобрения типа на территории Таможенного союза.

Система начала действовать в России с 1 января 2015 года. Ее основная цель - максимально быстро сообщить данные об аварии сотрудникам экстренных служб. При попадании автомобиля в аварию, терминал, установленный в автомобиле, автоматически определяет местоположение транспорта. Затем устройство по каналам мобильной связи передает в систему "ЭРА-ГЛОНАСС" информацию о точных координатах, времени происшествия и тяжести ДТП, а также VIN-номер автомобиля в "систему-112" или дежурную часть МВД.