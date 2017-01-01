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В России стартовали обязательные продажи электронных полисов ОСАГО

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - С 1 января 2017 года в силу вступили поправки в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО), согласно которым страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения электронных договоров ОСАГО с каждым обратившимся лицом.

Закон был принят Госудумой 10 июня 2016 года под названием "О внесении изменений в федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

После заключения договора ОСАГО в электронном виде страховщик направляет клиенту по электронной почте страховой полис и размещает его в личном кабинете автовладельца на сайте страховой компании. Личный кабинет также может быть использован страхователем для внесения изменений в договор страхования, если в течение срока его действия изменились сведения, указанные ранее в заявлении о заключении договора.

Сам е-полис можно распечатать и возить с собой. Сотрудники ГИБДД могут удостовериться в том, что автовладелец действительно застрахован, запросив информацию по выделенному каналу или с помощью базы АИС РСА. При желании страхователь сможет получить полис на привычном ему бланке ОСАГО (бланке строгой отчетности).

Согласно указаниям ЦБ РФ, которые также вступили в силу с начала года, суммарная длительность перерыва в работе сайта страховщика не должна превышать 30 минут в сутки. При необходимости проведения плановых технических работ страховая компания обязана разместить не менее чем за сутки до их начала на главной странице своего сайта уведомление с указанием даты и времени их окончания. Такие работы страховщики смогут проводить не чаще одного раза в месяц в период с 22:00 до 8:00 по московскому времени.

В свою очередь, Российский союз автостраховщиков (РСА) обеспечит бесперебойную работу системы. Если из-за технических причин страховщик не может заключить электронный договор с клиентом, потребитель перенаправляется на сайт другого страховщика, который будет предложен случайным выбором по номеру паспорта транспортного средства (ПТС). Аналогичный порядок "взаимовыручки" применяется в настоящее время при организации системы продаж через единого агента РСА обычных бумажных полисов ОСАГО. В ротации используются полисы всех страховщиков, имеющих соответствующую лицензию. О фактах нарушения работы сайтов страховщики и РСА обязаны информировать Банк России.

Кроме того, закон ужесточает ответственность страховщиков при заключении договора обязательного автострахования и ответственность автовладельцев за предоставление страховщикам недостоверных данных. Так, если предоставление страхователем недостоверных сведений при заключении договора привело к необоснованному уменьшению размера страховой премии, "страховщик имеет право предъявить регрессное требование в размере произведенной страховой выплаты к страхователю (. . .) при наступлении страхового случая, а также взыскать с него в установленном порядке денежные средства (. . .) вне зависимости от наступления страхового случая", говорится в документе.

Закон также регламентирует срок действия установленных Банком России предельных размеров базовых ставок страховых тарифов и коэффициентов страховых тарифов - срок действия "не может быть менее одного года". Также увеличивается срок повторного рассмотрения дела о выплате страховщиком возмещения - с 5 до 10 рабочих дней.

Ряд компаний уже начали продажи е-ОСАГО с 1 июля 2015 года в добровольном порядке. Так, по данным РСА, с момента старта добровольных продаж, было продано 375 тыс. е-полисов.

Теги: ОСАГО
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