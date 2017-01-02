Самолет с высланными из США российскими дипломатами приземлился в Москве

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Самолет с высланными из США сотрудниками российских дипломатических учреждений приземлился в Москве.

Как сообщалось, в четверг, 29 декабря, администрация Барака Обамы ввела новые санкции против Москвы за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки. В частности, госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне и Сан-Франциско.

В пятницу, 30 декабря, президент России Владимир Путин назвал антироссийские действия администрации США провокационными, однако подчеркнул, что Россия не будет опускаться до уровня "кухонной дипломатии" и не станет принимать ответные меры в виде высылки дипломатов США и ограничения их доступа к местам отдыха.

Также в пятницу в администрации президента РФ "Интерфаксу" сообщили, что Россия направит специальный самолет, чтобы вывезти из США российских дипломатов, которым американская администрация предписала покинуть страну, и членов их семей.

"Для выезда дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда "Россия" управления делами президента РФ", - сообщили в администрации главы российского государства.