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Большой театр к 90-летию Юрия Григоровича проводит фестиваль его спектаклей

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Большой театр к юбилею легендарного хореографа Юрия Григоровича, который в понедельник отмечает свое 90-летие, организует фестиваль спектаклей мастера со 2 января по 19 февраля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе театра.

"Юбилей Юрия Николаевича Большой театр отметит масштабным фестивалем его спектаклей, который продлится со 2 января по 19 февраля. Кроме того, в фойе театра до конца февраля публике будет представлена выставка, посвященная хореографу, еще одна экспозиция открыта в Бахрушинском музее. Помимо выставки мы также издаем буклет, в котором рассказывается об истории постановок Григоровича", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Большого театра.

В ГАБТе напомнили, что в юбилейном сезоне театра уже состоялись капитальное возобновление балета "Золотой век" и перенос на Историческую сцену балета "Раймонда" в редакции Ю.Григоровича.

В рамках фестиваля со 2 по 8 января на Исторической сцене зрителям будет представлен балет "Щелкунчик" Петра Чайковского в двух действиях в постановке Ю.Григоровича. После него 11 и 12 января в ГАБТе покажут "Спартак" Арама Хачатуряна, а 13 января и 10 февраля - "Жизель" в хореографической редакции Ю.Григоровича.

Показ "Лебединого озера" запланирован на 14 и 15 января, после чего с 19 по 22 января будет показана "Спящая красавица", а с 25 по 27 января - "Легенда о любви".

В феврале на Новой сцене публике представят "Золотой век" (1 и 2 февраля), на Исторической сцене - "Раймонду" (8 и 9 февраля), "Ромео и Джульетту" (11-12 февраля), "Баядерку" (15, 16 февраля). Отмечается, что последняя будет показана в новой сценической редакции Ю.Григоровича с использованием фрагментов постановок Вахтанга Чабукиани, Константина Сергеева, Николая Зубковского.

Завершит фестиваль балет в двух действиях на музыку Сергея Прокофьева "Иван Грозный" - его покажут на Исторической сцене 18 и 19 февраля.

Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. Учился в Ленинградском хореографическом училище у Бориса Шаврова и Алексея Писарева.

В 1947 - 1957 годах танцевал в Ленинградском театре оперы и балета, в 1961 - 1964 годах являлся балетмейстером этого театра.

Более 30 лет, с 1964 по 1995, был главным балетмейстером Большого театра, с 2008 года - его штатный хореограф. Ю.Григорович - автор восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, также переделал практически все классические балеты, составляющие основу репертуара ГАБТа.

Ю.Григорович - Народный артист СССР (1973), лауреат Ленинской премии (1970), двух Государственных премий СССР (1977, 1985) и множества других наград.

Теги: Россия, театр, Григорович, фестиваль
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