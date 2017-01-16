Руководитель Александринского театра предложил назначать худруков на конкурсной основе

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Конфликтная комиссия по решению вопросов, возникающих в театральной среде, возможно, будет рекомендовать назначения на посты худруков, главных режиссеров и директоров, заявил худрук Александринского театра Валерий Фокин.

"Сейчас решено, что часть полномочий Минкульт передаст Союзу театральных деятелей. И тогда, возможно, мы создадим общий рабочий совет, своего рода конфликтную комиссию (...) Она будет не только разбирать конфликтные ситуации, но и - это самое главное - совет будет рекомендовать назначения, в том числе в регионах, на посты художественных руководителей главных режиссеров и директоров. Мы не можем повлиять на местную власть юридически, но авторитетная рекомендация Минкульта и СТД все же значит многое", - пояснил Фокин в интервью, которое будет опубликовано в "Российской газете" в понедельник.

Он также выразил уверенность, что в театральной реформе, которая, в частности, позволит избавиться от театров-балластов, должны принимать участие профессиональные эксперты из театральной среды, поскольку "одни чиновники не могут и не должны решать такие вопросы".

"Каждый театр требует индивидуального подхода. Надо понять, в чем причина его угасания, и думать, как с ним быть? Например, один такой театр стоит перевести в разряд открытой площадки хотя бы на время, а другой, очевидно, требует кадровых изменений. Какие-то театры исходя из художественной идеи можно было бы объединить - я в этом шаге не вижу ничего страшного. Но вся проблема в том, что любая реформа требует денег, которых сейчас нет", - отметил Фокин.

По его мнению, правильными мерами будут возможность проведения творческого конкурса для труппы театров и реформирование контрактов для худруков.

Он привел пример краковского театра, в котором руководителя назначают на конкурсной основе. В дальнейшем художественный совет Кракова собирает информацию о премьерах, прессе, призах, гастрольной деятельности и на основе этого выносит резюме о продлении контракта или его расторжении.

Фокин отметил, что в российской театральной среде "все сводится к тому, что назначается тот, у кого сильнее лобби, а потом сидят до гражданской панихиды".

"Пока приняли, я считаю, верное решение: собрали московских худруков и директоров и объяснили им, что весь следующий год театры будут лишь мониторить по разным показателям. Уже сейчас очевидно, что корректировать придется много", - заключил Фокин.

Идею создать специальный совет для обсуждения спорных вопросов, связанных с театральными постановками В.Фокин озвучил на совместном заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству и президентского Совета по русскому языку. Он предложил сделать такой совет совместно с СТД РФ и Минкультом.

После этого министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что задачи конфликтной комиссии с участием авторитетных руководителей театров должны быть гораздо шире, чем решение внутриотраслевых споров. Министр пояснил, что создающийся совет, в частности, будет вырабатывать рекомендации по развитию театрального дела и театрального образования.