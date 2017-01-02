Путин отметил активную меценатскую деятельность князя Дмитрия Романова

Троюродный племянник Николая II накануне скончался на 91-м году жизни

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной князя Димитрия Романова и отметил его благотворительную деятельность, сообщает пресс-служба Кремля.

В своей телеграмме княгине Феодоре Романовой глава государства отметил, что Романов был настоящим патриотом России:

"Председатель Объединения потомков Романовых - на протяжении всей своей жизни он хранил неразрывную духовную связь с Отечеством. Внес большой вклад в распространение за рубежом знаний об истории и культуре нашей страны, о наследии и традициях Российского императорского дома", - говорится в телеграмме соболезнования.

"Искренняя любовь к Родине и своему народу проявлялась в активной благотворительной и меценатской деятельности Димитрия Романовича, в его усилиях, направленных на развитие международного гуманитарного сотрудничества. Благотворительный фонд семьи Романовых оказывал бескорыстную помощь детям-сиротам, инвалидам, ветеранам", - отмечает глава государства.

"Россия гордится нашим выдающимся соотечественником. Светлая память о Димитрии Романовиче Романове навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал и ценил этого замечательного человека", - приводит текст телеграммы пресс-служба Кремля.

Старший из рода Романовых князь Романов скончался в субботу в Дании в возрасте 90 лет.

Романов родился 17 мая 1926 года в Антибе (Франция) в семье князя Романа Петровича и графини Прасковьи Дмитриевны Шереметевой. Он приходился троюродным племянником последнему российскому императору Николаю II.