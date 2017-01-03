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Графа общедомовые нужды исчезнет из квитанций россиян в 2017 году

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Строчка общедомовые нужды (ОДН) исчезнет из платежек граждан в 2017 году, рассказал "Интерфаксу" замглавы Минстроя России Андрей Чибис.

Он отметил, что за домовые нужды войдет в жилищную услугу.

"Теперь размер этой платы будет фиксирован, рассчитываться он будет из норматива, который установлен в субъекте РФ. Это позволит собственникам жилья четко понимать структуру своих расходов. То есть расходы будут состоять из платы за коммунальные ресурсы (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и газоснабжение), которые рассчитываются либо по нормативам, либо по приборам учета, и из фиксированной платы за жилищные услуги (обслуживание многоквартирного дома)", - пояснил Чибис.

По мнению замминистра, это позволит собственникам жилья четко понимать структуру своих расходов.

"То есть расходы будут состоять из платы за коммунальные ресурсы (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и газоснабжение), которые рассчитываются либо по нормативам, либо по приборам учета, - сказал он, - и из фиксированной платы за жилищные услуги (обслуживание многоквартирного дома)".

Теги: ЖКХ, Минстрой
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