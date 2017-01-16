Медведев утвердил правила общественного контроля в сфере ЖКХ

Кроме того, подписано постановление о переводе общедомовых расходов из коммунальных услуг и введен штраф за неправильно начисленные коммунальные услуги

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о переводе общедомовых расходов из коммунальных услуг в жилищные, а также утвердил правила общественного жилищного контроля.

"Во-первых, с 1 января текущего года расходы на оплату коммунальных ресурсов, которые потребляются при содержании общего имущества в многоквартирном доме, будут включены в плату за содержание жилого помещения", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

По словам главы правительства, таким образом, общедомовые расходы переводятся из коммунальных услуг в сугубо жилищные, размер платы за которые определяется самими собственниками жилья.

Общедомовые расходы

Совет Федерации одобрил данный законопроект еще в марте 2016 года, однако для подготовки управляющих компаний к изменению порядка оплаты, вступление закона в силу было отложено до начала 2017 года. По мнению законодателей, изменения позволят исключить риск начисления платы за весь объем израсходованных в доме коммунальных ресурсов потребителям. Речь идет о таких общедомовых расходах, как, например, расход воды для мытья подъезда или электричества для освещения лестничных площадок.

Как пояснил вице-премьер Дмитрий Козак, теперь жители многоквартирных домов на общих собраниях смогут самостоятельно устанавливать размер платы за общедомовые расходы, которая не может превышать нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды.

Кроме того, эти меры должны будут мотивировать управляющие организации к энергосбережению и борьбе с воровством ресурсов, так как все расходы на ОДН, превышающие установленный норматив, теперь будут оплачивать сами управляющие организации.

Общественный контроль

Второе постановление утверждает правила общественного жилищного контроля. Его цель - повысить прозрачность и эффективность работы государственных структур.

Как пояснил Козак, теперь устанавливаются дополнительные гарантии допуска общественных организаций к подобной деятельности вместе с жилищными инспекциями.

"Кроме того, устанавливаются гарантии граждан, которые индивидуально проявляют инициативу поучаствовать в таком контроле. Общественные организации по установленной постановлением процедуре обязаны рассмотреть такое обращение в течение пяти дней и принять соответствующее решение о привлечении рядовых граждан для участия в таком контроле", - заявил чиновник.

Штраф за неправильный счет

Также с 1 января 2017 года вводится финансовая ответственность управляющих компаний (УК) за неправильно начисленные коммунальные услуги. Это массовое явление заключается в том, что за излишне начисленную плату будет взиматься штраф до 50% от соответствующей суммы.

"До стоящего времени такой ответственности не было, и многие компании злоупотребляли этим, начисляли избыточное, в расчете на то, что кто-то обратится, кто-то не обратится. Пользовались, по существу, этими деньгами длительное время", - рассказал Дмитрий Козак.

Кроме того, по словам Козака, для гарантии прав инвалидов и семей, имеющих инвалидов, вводятся повышающие коэффициенты для целей предоставления компенсаций за оплату жилья и коммунальных услуг.