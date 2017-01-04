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Пассажирский самолет в аэропорту Калининграда выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Пассажирский Airbus выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калининграда, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Пассажирский Airbus выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калининграда, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Самолет Airbus после прилета из Шереметьево при рулении в сложных метеоусловиях задел передней стойкой шасси линию разметки и на пару метров выкатился за установленные пределы полосы", - сказал источник.

Он сообщил, что самолет приземлился в штатном режиме, никто из находившихся на борту не ощутил дискомфорта.

Пассажиры были высажены из самолета штатным образом и доставлены в здание аэровокзала. Самолет отбуксирован на стоянку.

Предварительно, техники при осмотре обнаружили повреждение передней стойки шасси. "Нарушена ее целостность, предварительно стойка могла подломиться", - сказал источник.

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