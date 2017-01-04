Пассажиры самолета, выкатившегося в Калининграде за пределы ВПП, покидали судно по надувным трапам - источник

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В Калининградском аэропорту "Храброво" после нештатной посадки самолета "Аэрофлота" пассажиры покидали самолет по надувным аварийным трапам, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах региона.

"Во время посадки Airbus в 22.54 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, и у него подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры покидали самолет по надувным аварийным трапам", - сказал источник.

В самолет находилось 167 пассажиров и членов экипажа. Воздушное судно совершало рейс из Шереметьево.

В настоящее время дежурные службы занимаются вопросом освобождения полосы от воздушного судна. Специальными службами начато расследование данного авиационного происшествия.

Полеты в "Храброво" будет возобновлены по плану в 6:00 утра местного времени. В ночное время полеты в Калининграде не выполняются уже несколько месяцев из-за ремонта взлетно-посадночной полосы.

Ранее сообщалось, что следователи в Калининграде начали доследственную проверку в связи с выездом пассажирского самолета за пределы взлетно-посадочной полосы.

"Калининградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного СУ СКР проводится доследственная проверка по факту выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калининграда", - сообщили "Интерфаксу" в СКР в среду.

По данным СКР, пассажирский самолет, выполняя рейс по маршруту Москва-Калининград, при посадке в аэропорту, выкатился за пределы взлетной полосы. "На борту самолета находилось семь членов экипажа и 167 пассажира. На данный момент за медицинской помощью обратилось трое человек, воздушное судно получило повреждение шасси", - сообщили в ведомстве.

"В настоящее время организовано производство осмотра места происшествия, опрос очевидцев происшествия, проведение иных неотложных проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - проинформировали в СКР.