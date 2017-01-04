Калининградский аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Калининградский аэропорт "Храброво" начнет свою работу с задержкой на 4 часа, сообщили "Интерфаксу" в диспетчерской службе аэрокомплекса.

"Аэропорт закрыт до 10:00 часов", - заявила диспетчер, отставив без ответа вопрос о причинах задержки первого рейса, назначенного на 6:30.

В экстренных службах региона "Интерфаксу" сообщили, что "закрытие аэропорта связано со вчерашним авиационным происшествием".

Как сообщалось, 3 января во время посадки самолета "Аэрофлота" Airbus в 22:54 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, и у него подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры покидали самолет по надувным аварийным трапам.

Шестерым пассажирам самолёта понадобилась незначительная помощь медиков. У них были ушибы и ссадины.

В самолет находилось 167 пассажиров и членов экипажа. Воздушное судно совершало рейс из Шереметьево.

Калининградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного СУ СКР проводится доследственная проверка по факту выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы.

Дед журные службы "Храброво" организовали транспортировку поврежденного самолета с взлетно-посадочной полосы.