В Калининграде возбуждено дело из-за выкатившегося за пределы ВПП лайнера

Следователи проводят допросы пассажиров и экипажа самолета после происшествия вечера 3 января, в котором пострадали шесть человек

На месте аварийно-спасательных работ в аэропорту "Храброво"

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Следственными органами Северо-Западного следственного управления СК РФ возбуждено уголовное дело по факту выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калининграда.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Северо-западного следственного управления на транспорте СКР, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

"Проводятся допросы пассажиров и экипажа самолета, сотрудников наземных служб аэропорта "Храброво", специалистов в области безопасности полетов, выемка медицинских документов пассажиров, обратившихся за медицинской помощью, назначаются судебные медицинские экспертизы", - отмечается в сообщении.

3 января в 22:54 по Москве во время посадки самолета "Аэрофлота" Airbus A-320 в аэропорту "Храброво" выкатился на 5 метров за пределы взлетно-посадочной полосы, и у него подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры покидали самолет по надувным аварийным трапам.

В самолете находилось 167 пассажиров и пять членов экипажа.

Следствием установлено, что "пассажирский самолет, выполняя рейс по маршруту Москва-Калининград, при посадке в аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего произошел перелом передней стойки шасси".

Как отмечается в сообщении, "в связи с оказанием услуги по перевозке воздушным транспортом, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, шесть пассажиров обратились за помощью в медицинский пункт аэропорта "Храброво".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе руководства и криминалистов Северо-западного следственного управления на транспорте, следователей Калининградского следственного отдела на транспорте, сотрудников полиции, представителей контрольных и надзорных органов.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Северо-Западного следственного управления на транспорте.