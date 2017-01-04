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Раввин Лазар осудил советское прошлое и призвал захоронить тело Ленина

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В преддверии года столетия революции главный раввин России Берл Лазар заявил, что Ленин и Сталин залили страну кровью, и выступил за перезахоронение тела Ленина и переоборудование мавзолея в музей.

"Тело Ленина должно быть предано земле, а могилы с кладбища у Кремлевской стены - перенесены на другие кладбища. В том, что это необходимо сделать, сходятся представители всех вероисповеданий. Что касается мавзолея Ленина, я полагаю, что разрушать его не надо - здание вполне органично вписалось в ансамбль Красной площади. Лучше было бы организовать в мавзолее музей, посвященный советской эпохе", - заявил он в интервью "Интерфаксу".

Давая оценку Ленину и Сталину, Берл Лазар отметил, что и тот, и другой - "люди, залившие страну кровью и попытавшиеся заменить веру в Бога культом обожествленных вождей".

Собеседник агентства признался, что для него советский период истории - мрачное время, поскольку большевики шли к своей цели "через насилие, достигшее апогея при Сталине".

"Для верующих (независимо от религиозной принадлежности) практически весь советский период действовали жесткие ограничения. До смерти Сталина они подвергались масштабным репрессиям - люди шли в тюрьму или на расстрел просто за выполнение обязанностей священнослужителя. В дальнейшем репрессии в адрес верующих стали точечными, зато сохранились различные притеснения и ограничения, которые я еще застал в конце 1980-х. Все то хорошее, о чем говорят, вспоминая СССР, существовало не благодаря, а скорее вопреки режиму", - полагает он.

Полный текст интервью размещен на сайте www.interfax-religion.ru.

Теги: Берл Лазар
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