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Церковь объявит итоги экспертиз "екатеринбургских останков" во II квартале 2017 года

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Наместник Сретенского монастыря Москвы епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) сообщил, когда станут известны итоги церковных экспертиз по уголовному делу о гибели членов семьи Николая II.

"Мы надеемся, что, поскольку работа очень объемная и отчет будет очень большим, где-то к концу второго квартала будущего года сможем представить итоги: следователи - в Следственный комитет, а мы - к грядущему Архиерейскому Собору", - заявил в интервью "Интерфаксу" епископ, который входит в церковную комиссию по изучению результатов исследования "екатеринбургских останков".

Что касается признания или непризнания останков святыми мощами, то, по его словам, "окончательные выводы будет делать только Архиерейский Собор".

"Идет интенсивная работа. Это и генетические экспертизы, которые ведутся в лучших лабораториях мира. Завершается очень объемная и интереснейшая антропологическая экспертиза с принципиально новыми данными - не могу пока говорить, какими. Институт антропологии занимался, криминалисты, антропологи, - отметил собеседник агентства. - Это и историческая экспертиза, в которой задействованы ведущие наши историки-архивисты, и криминологическая экспертиза".

Епископ назвал новую команду следователей по этому уголовному делу "очень профессиональной". "Они сейчас уже открыли немало интересного, принципиально важного. Поскольку дело еще не закрыто, мы не имеем права разглашать подробности следствия", - добавил он.

История вопроса:

В июле 1991 года на Старой Коптяковской дороге близ Екатеринбурга было вскрыто захоронение, в котором находились останки девяти человек. Они, по мнению следствия, принадлежали членам царской семьи - Николаю II, его супруге, их дочерям, а также доктору и слугам. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом и проведения экспертиз останки членов царской семьи были захоронены в 1998 году в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга.

29 июля 2007 года при проведении археологических раскопок к югу от места первого захоронения были найдены останки еще двух человек. Многочисленные экспертизы утверждают, что останки принадлежат детям Николая II - Алексею и Марии. Правительственная рабочая группа предложила провести церемонию захоронения этих останков в родовой усыпальнице Романовых в Петропавловской крепости. При этом группа допустила возможность дополнительных исследований, чтобы развеять сомнения Церкви в подлинности останков.

Вслед за этим Следственный комитет возобновил расследование по уголовному делу о гибели членов царской семьи. Это позволило начать дополнительные экспертизы с участием Церкви для подтверждения подлинности останков Алексея и Марии.

23 сентября 2015 года в Петропавловском соборе Петербурга в присутствии представителей Церкви были изъяты пробы из предполагаемых скелетов Николая II и его супруги, а также из одежды деда последнего императора - Александра II, в которой тот был в момент убийства. Новая генетическая экспертиза подтвердила подлинность черепов Николая II и императрицы Александры Федоровны. В ноябре 2015-го было проведено вскрытие гробницы Александра III.

В свою очередь Русская церковь учредила специальную комиссию для изучения результатов нового исследования. В случае положительного заключения экспертиз о подлинности останков вопрос о признании их святыми мощами будет представлен епископату для рассмотрения.

Патриарх Кирилл заявил, что следствие по делу об убийстве семьи Николая II завершится, когда будет установлена истина. "Мною получены заверения на самом высоком уровне, что никакой торопливости и привязывания окончания следствия к тем или иным датам допущено не будет. Следствие продлится столько времени, сколько необходимо для того, чтобы установить истину", - сказал он 2 февраля 2016 года на Архиерейском Соборе в Москве.

Полный текст интервью размещен на сайте www.interfax-religion.ru.

Теги: Николай II, Екатеринбург
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