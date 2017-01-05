Калининградцы предлагают ночлег пассажирам, застрявшим в "Храброво" из-за поврежденного самолета

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Жители Калининграда и области в социальных сетях активно предлагают ночлег и ужин пассажирам, вынужденным ночевать в аэропорту "Храброво".

Предложения взять незнакомых людей на ночлег и накормить ужином поступают от жителей Калининграда и близлежащих к "Храброво" городов. Калининградцы готовы сами приехать в аэропорт и забрать пассажиров, задержанных рейсов.

Так в соцсети одна из жительниц Калининграда дала свой телефон и написала: "Если есть, кому везти людей, звоните. Есть свободный диван, ванна, чай, пирог испеку!".

Другая жительница областного центра пишет, что "мы готовы принять у себя две семьи с детьми. Машина есть. Заберём, отвезем, накормим. Места хватит".

Как сообщалось, во вторник во время посадки самолет "Аэрофлота" Airbus в 22:54 вышел на пять метров за пределы взлетно-посадочной полосы, и у него подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры покидали борт по надувным аварийным трапам.

Шестерым пассажирам самолёта понадобилась незначительная помощь медиков. У них были ушибы и ссадины.

В самолете находились 171 пассажир и члены экипажа. Воздушное судно совершало рейс из Шереметьево.

В результате нахождения поврежденного самолета на взлетно-посадочной полосе, в "Храброво" в среду было задержано или отменено в общей сложности более 15 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Минск и обратно.

В настоящее время взлетно-посадочная полоса "Храброво" освобождена от поврежденного самолета, аэропорт готовится возобновить работы утром в районе 5:00-6:00 местного времени.

Следственными органами Северо-Западного следственного управления СК РФ по факту выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калининграда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).