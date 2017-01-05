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Калининградский аэропорт "Храброво" работает в штатном режиме

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Аэропорт "Храброво" в Калининграде возобновил свою работу в штатном режиме, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь главы региона Валерия Родина.

"Некоторое время назад в "Храброво" завершились работы специальных служб по освобождению взлетно-посадочной полосы от поврежденного самолета. Эти работы оказались успешными после того, как врио губернатора Антон Алиханов договорился с командующим Балтфлотом о выделении тяжелой техники на помощь аварийным службам аэропорта и МЧС. "Храброво" приступил к работе в штатном режиме", - заявила она.

Она также процитировала Алиханова, который сообщил, что " аэропорт открыт с 06:00. Три рейса "Аэрофлота" готовятся к взлёту в Шереметьево. Сломанный борт на стоянке, полоса в норме, первый самолет "Аэрофлота" только что вылетел, прибытие 07:30".

Глава региона также отметил, что "это был трудный день. Для Калининградской области, ситуация с самолётом оказалась неожиданной".

По его словам, "техника для подобных чрезвычайных ситуаций, как гарантирует руководство аэропорта, будет поставлена в этом году. Постараемся пассажиров не подводить впредь".

Как сообщалось, во вторник во время посадки самолета Airbus "Аэрофлота" в 22:54 по местному времени на пять метров вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, и у него подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры покидали борт по надувным аварийным трапам.

Шестерым пассажирам самолёта понадобилась незначительная помощь медиков. У них были ушибы и ссадины.

В самолет находились 171 пассажир и члены экипажа. Воздушное судно совершало рейс из Шереметьево.

В результате нахождения поврежденного самолета на взлетно-посадочной полосе, в "Храброво" в среду было задержано или отменено в общей сложности более 15 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Минск и обратно.

Следственными органами Северо-Западного следственного управления СК РФ по факту выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калининграда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Теги: Россия, Калининград, аэропорт
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