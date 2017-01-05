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В районе Курил предположительно самолет НАТО опасно сблизился с лайнером России

Как сказал источник "Интерфакса", неопознанный борт пересек воздушный коридор, в котором двигался пассажирский самолет, по сигналу радиолокационного ответчика он относится к судам блока НАТО

В районе Курил предположительно самолет НАТО опасно сблизился с лайнером России
Фото: YAY/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Российский пассажирский лайнер, направлявшийся с Сахалина на Курилы, минувшей ночью экстренно снизился, чтобы избежать столкновения с иностранным, предположительно, военным самолетом, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах.

"Российский пассажирский самолет Bombardier минувшей ночью вылетел с Сахалина и, набрав высоту порядка 6 тыс. м, взял курс на Курилы. Однако диспетчеры заметили приближающийся к лайнеру на тех же высотах неопознанный самолет, который не отвечал на запросы с земли", - рассказал он.

Собеседник агентства сообщил, что неопознанное воздушное судно несанкционированно пересекало воздушный коридор, по которому двигался пассажирский лайнер. "Было принято решение об экстренном снижении пассажирского самолета чтобы избежать опасного сближения или вовсе столкновения в воздухе", - сказал источник.

Он сообщил, что в дальнейшем диспетчеры неоднократно предпринимали попытки связаться с неопознанным самолетом. Однако пилоты не выходили на связь.

Удалось лишь зафиксировать сигнал самолетного радиолокационного ответчика неопознанного борта. По международной классификации он относится к воздушным судам блока НАТО, сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Теги: Bombardier, Курилы, Сахалин, НАТО
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