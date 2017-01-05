В 2017 году Дальняя авиация получит пять модернизированных самолетов

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В 2017 году в авиационные части Дальней авиации поступят пять модернизированных авиационных комплексов стратегического назначения, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В прошлом году в соединения Дальней авиации поступили 2 модернизированных ракетоносца Ту-160 и 2 ракетоносца Ту-95МС", - напоминается в пресс-релизе, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Отмечается, что в течение прошлого года летчики Ту-160 и Ту-95МС на 10% увеличили количество полетов с дозаправкой в воздухе. Максимальное количество летного состава получили натренированность по выполнению практических пусков крылатых ракет воздушного базирования, включая и молодые экипажи.

"План по налету и боевому применению был выполнен на 100 процентов. Экипажи Дальней авиации налетали более 20 тысяч часов, - сообщает Минобороны. - Средний налет на экипажи составил более 110 часов, при этом налет на молодых летчиков - более 160 часов".