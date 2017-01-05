Главные новости
В РоссииПредположительно самолет НАТО опасно сблизился с лайнером РоссииВ миреОбама заявил о заложенном для США "новом фундаменте"В РоссииСупруга Дадина сообщила о его следовании к новому месту отбывания наказания
В России

В 2017 году Дальняя авиация получит пять модернизированных самолетов

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В 2017 году в авиационные части Дальней авиации поступят пять модернизированных авиационных комплексов стратегического назначения, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В прошлом году в соединения Дальней авиации поступили 2 модернизированных ракетоносца Ту-160 и 2 ракетоносца Ту-95МС", - напоминается в пресс-релизе, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Отмечается, что в течение прошлого года летчики Ту-160 и Ту-95МС на 10% увеличили количество полетов с дозаправкой в воздухе. Максимальное количество летного состава получили натренированность по выполнению практических пусков крылатых ракет воздушного базирования, включая и молодые экипажи.

"План по налету и боевому применению был выполнен на 100 процентов. Экипажи Дальней авиации налетали более 20 тысяч часов, - сообщает Минобороны. - Средний налет на экипажи составил более 110 часов, при этом налет на молодых летчиков - более 160 часов".

Теги: Минобороны
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Супруга Дадина сообщила о его следовании к новому месту отбывания наказанияСупруга Дадина сообщила о его следовании к новому месту отбывания наказания
Об этом ей сказали в ФСИН, ожидается, что осужденный доберется в течение двух днейПодробнее
В районе Курил предположительно самолет НАТО опасно сблизился с лайнером РоссииВ районе Курил предположительно самолет НАТО опасно сблизился с лайнером России
Как сказал источник "Интерфакса", неопознанный борт пересек воздушный коридор, в котором двигался пассажирский самолет, по сигналу радиолокационного ответчика он относится к судам блока НАТОПодробнее
В Калининграде возбуждено дело из-за выкатившегося за пределы ВПП лайнераВ Калининграде возбуждено дело из-за выкатившегося за пределы ВПП лайнера
Следователи проводят допросы пассажиров и экипажа самолета после происшествия вечера 3 января, в котором пострадали шесть человекПодробнее
В Сирии при поддержке ВКС России уничтожили 35 тысяч боевиковВ Сирии при поддержке ВКС России уничтожили 35 тысяч боевиков
Как отметили в Минобороны РФ, в их числе - 204 полевых командираПодробнее
В МИД России выступили за восстановление нормальных отношений с НАТОВ МИД России выступили за восстановление нормальных отношений с НАТО
В Москве не считают эту организацию анахронизмомПодробнее
Литераторы и правозащитники попросили сообщить местонахождение ДадинаЛитераторы и правозащитники попросили сообщить местонахождение Дадина
Свое обращение по поводу судьбы осужденного активиста-оппозиционера они адресовали ФСИНПодробнее
"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" возможно завершат поход в Средиземное море"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" возможно завершат поход в Средиземное море
По данным источника "Интерфакса", как ожидается, это произойдет уже в январеПодробнее
В России вступили в силу ограничения на продажу пива в пластиковой тареВ России вступили в силу ограничения на продажу пива в пластиковой таре
Производство пива в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра запрещается с сегодняшнего дня, продажа - с лета этого годаПодробнее
Путин пожелал россиянам благополучия и здоровьяПутин пожелал россиянам благополучия и здоровья
В новогоднем обращении, которое уже показали на Дальнем Востоке, президент поблагодарил сограждан за доверие и сердечную заботу о странеПодробнее
В Иркутске сняли связанный с отравлением "Боярышником" режим ЧСВ Иркутске сняли связанный с отравлением "Боярышником" режим ЧС
Борьба с суррогатным алкоголем продолжится в рамках режима повышенной готовностиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте13 фото
02 января
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте
Цитаты года12 фото
29 декабря 2016 года
Цитаты года
Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото
28 декабря 2016 года
Ушла из жизни Кэрри Фишер
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПредположительно самолет НАТО опасно сблизился с лайнером РоссииВ миреОбама заявил о заложенном для США "новом фундаменте"В РоссииСупруга Дадина сообщила о его следовании к новому месту отбывания наказанияМоскваМосквичей предупредили о крепких морозах на Рождество
Обама заявил о заложенном для США "новом фундаменте"
В Турции задержаны два топ-менеджера Dogan по обвинениям в связях с Гюленом
Brent подорожала до $56,75 за баррель
Доллар упал ниже 60 рублей впервые с конца июля 2015 года
В московских аэропортах отменили почти 20 рейсов
Санкции против России стоили ЕС 17,6 млрд евро и 400 тыс. рабочих мест
Супруга Дадина сообщила о его следовании к новому месту отбывания наказания
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи