Мантуров оценил сроки начала серийного производства модернизированного Ту-160

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160 "Белый лебедь" поднимется в воздух в 2018 году, в 2020 году начнется его серийное производство, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"У нас без масштабной модернизации (Казанского авиационного завода - ИФ) невозможна будет реализации проекта по восстановлению производства Ту-160... Все, что запланировано, заложено в этом проекте, будет реализовано точно в срок, поскольку нам нужно поднять первый самолет в 2018 году. В 2020 году мы рассчитываем уже начать серийное производство Ту-160",- сказал Мантуров журналистам в понедельник.

По его словам, оцифровка документации самолета, которая необходима для проведения модернизации, уже завершена.

Минобороны рассчитывает параллельно с разработкой перспективного авиационного комплекса Дальней авиации получить от промышленности несколько десятков стратегических бомбардировщиков Ту-160М2.

"Пока базовая цифра остается, она может быть скорректирована, так как мы также не бросаем работы над перспективным авиационным комплексом дальней авиации (ПАК ДА). Пока базовая цифра по Ту-160М2 - 50 самолетов", - сообщал в прошлом октябре заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.