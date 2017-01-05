В Ингушетии задержали отца предполагаемого убийцы журналиста Кокурхоева

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Ингушетии задержали и доставили в отдел полиции 60-летнего Руслана Джамалдинова, который вместе со своим 26-летним сыном скрылся после совершения убийства известного журналиста, ведущего спортивных программ Амерхана Кокурхоева, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах региона.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы задержали Руслана Джамалдинова 1956 года рождения. Он дает показания. В настоящее время все силы брошены на установление местонахождения его 26-летнего сына Ризвана Котиева, подозреваемого в совершении убийства Амерхана Кокурхоева ", - сказал он.

1 января 2017 года около 15 часов Кокурхоев был доставлен в хирургическое отделение Сунженской центральной районной больницы № 1 с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки, где скончался, не приходя в сознание.

Преступление произошло в селе Нестеровское Сунженского района. Погибший работал пресс-секретарем администрации Сунженского района и одновременно вел спортивные и молодежные телепередачи на республиканском национальном телевидении "Ингушетия".

По факту ЧП СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье "убийство" УК РФ.

В ходе проверок выяснилось, что смертельное ножевое ранение журналисту нанес 26-летний мужчина, проживающий на одной с ним улице, в ходе возникшей драки на почве личных неприязненных отношений.

После совершения преступления злоумышленник скрылся с места происшествия вместе со своим отцом Джамалдиновым, 1956 года рождения.

Накануне глава республики Юнус-бек Евкуров призвал родных убийцы ингушского журналиста склонить его к явке с повинной.