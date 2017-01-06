Православные христиане отмечают рождественский сочельник

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Православные верующие готовятся к празднованию Рождества Христова. Название этого дня (рождественский сочельник) происходит от особой пищи - сочива, которую на сегодня предписывает церковный устав (как правило, это размоченные и разваренные зерна пшеницы или риса, чаще с медом, а также бобы, горох и овощи).

По традиции в сочельник верующие воздерживаются от принятия пищи до появления на небе первой звезды, которая символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент рождения Иисуса. По евангельскому преданию, увидев ее, восточные мудрецы пришли поклониться младенцу Христу и принесли ему богатые дары.

Рождество по старому стилю, кроме Русской церкви, отмечают также верующие Иерусалимской, Грузинской, Сербской и Польской православных церквей.

Утром в пятницу патриарх Московский и всея Руси Кирилл по случаю сочельника совершит в храме Христа Спасителя традиционную для этого дня литургию Василия Великого. Главная рождественская служба начнется в этом же соборе в 23:00 и продлится около пяти часов.

В преддверии Рождества патриарх обратился к верующим с посланием, призвав воплощать в повседневной жизни высокие нравственные идеалы, в первую очередь через служение ближним.