Российскую армию усилят новыми соединениями и частями ракетных войск

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Несколько новых соединений и частей появятся в составе Ракетных войск и артиллерии (РВиА) Сухопутных войск в ближайшие четыре года, сообщает в пятницу российское военное ведомство.

"В целях наращивания боевого состава Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск к 2021 году дополнительно будут сформированы ряд соединений и частей", - сообщил журналистам начальник РВиА Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

По его словам, в составе РВиА Сухопутных войск планируется иметь три типа высокомобильных, оснащенных современными и перспективными образцами вооружений бригад. "Ракетные, реактивные артиллерийские и артиллерийские, обладающие повышенными боевыми возможностями - в полтора-два раза выше имеющихся", - сказал генерал.

Он также отметил, что в 2016 году завершено создание реактивной системы залпового огня нового поколения "Торнадо-С" с увеличенными характеристиками по дальности, точности стрельбы и новыми реактивными снарядами повышенного могущества.

В реактивные подразделения, отметил военачальник, продолжают поступать системы залпового огня "Торнадо-Г", обладающие возможностью автоматического наведения боевой машины на цель. Противотанковые подразделения оснащаются новым противотанковым ракетным комплексом "Хризантема-С", способным работать в ночное время и в сложных метеорологических условиях, его боеприпасы пробивают броневую защиту всех современных танков.

"На сегодняшний день большая часть этих соединений уже имеют на своем вооружении ракетный комплекс "Искандер-М", и этот процесс продолжается в плановом порядке. Поставка комплекса полностью синхронизирована со строительством объектов инфраструктуры для его размещения", - сказал Матвеевский.