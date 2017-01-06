Росгвардия получит первые модернизированные БТР-82 в 2017 году

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Модернизированный бронетранспортер БТР-82В начнет поступать в Росгвардию во второй половине 2017 года, сообщил журналистам заместитель главкома войск Росгвардии Сергей Ерыгин.

"Поступят они уже в следующем году, я полагаю - со второй половины года. Порядка пяти машин мы купим", - заявил Ерыгин.

"БТР-82В - модернизированная машина, в ее основе полная замена внутренних агрегатов, которые были на БТР-80, при этом мы сохраняем башенную установку прежнего БТР-80", - отметил он.

Ранее в "Военно-промышленной компании" ("ВПК") "Интерфаксу" сообщили, что государственные и войсковые испытания модернизированного бронетранспортера БТР-82В для Национальной гвардии завершены. "Поставки БТР-82В в войска Национальной гвардии планируется начать в 2017 году", - сказал представитель "ВПК" в рамках форума "Армия-2016".

"Готовим машину к окончательной сертификации. Идут мероприятия по принятию БТР-82В на вооружение", - сказал представитель "ВПК".

О планах взять на вооружение БТР-82В в августе "Интерфаксу" сообщил главком Росгвардии Виктор Золотов. "В скором времени, надеюсь, будет закончена и работа по созданию модернизированного бронетранспортера БТР-82В", - заявил главком Росгвардии.

Бронетранспортеры БТР-82А и БТР-82В - результат программы глубокой модернизации БТР-80. Модернизированные бронетранспортеры имеют существенно более высокие показатели огневой мощи, подвижности, защищенности и командной управляемости.

БТР-82А разработан для Вооруженных сил РФ. В качестве основного оружия в боевом модуле использована 30-мм автоматическая пушка 2А72 со спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТМ. В варианте для Росгвардии на БТР-82В в качестве основного оружия используется 14,5-мм пулемет КПВТ.